Cesano, sei milioni per la Salvo d’Acquisto: la scuola disegnata dai sogni degli insegnanti e degli studenti

Miglioramento energetico, abbattimento delle barriere architettoniche e incremento degli accessi per disabili, consolidamento antisismico, rinnovamento totale dell’aspetto esterno con nuovi colori e disegni, frutto delle proposte degli studenti. Cesano Maderno investirà sei milioni di euro, e la scuola Salvo d’Acquisto non sarà mai più la stessa. Lo storico plesso, dove hanno studiato generazioni di cesanesi e dove tradizionalmente ha sede dell’aula consiliare, verrà completamente rigenerata. Via libera dalla Giunta anche al progetto per la realizzazione degli interventi nella struttura di via Duca D’Aosta, che ospita una scuola media: l’inizio dei lavori sarà nella primavera 2025.

Cesano, sei milioni per la Salvo d’Acquisto: rampe per disabili, scale di emergenza, consolidamento antisismico

Il lavoro è stato intenso e sono state completate le procedure per la gara d’appalto e l’affidamento dei lavori. Lungo ed eccezionalmente qualificante l’elenco dei miglioramenti: due rampe per disabili, una all’ingresso principale di via Duca D’Aosta e una per l’accesso alla scuola di musica Cams di via Cerati; scale di emergenza a servizio del primo piano con un passo avanti notevole sul fronte sicurezza; consolidamento antisismico. L’intervento si pone l’obiettivo di far cambiare faccia a una scuola iconica di Cesano, con lavori che comporteranno anche un bel risparmio energetico grazie alla coibentazione di tutte le facciate con un nuovo cappotto esterno e nuovi serramenti.

Cesano, sei milioni per la Salvo d’Acquisto: il sindaco, Gianpiero Bocca orgoglioso il passo avanti degli edifici scolastici

«È un investimento che la Giunta ha pensato per il futuro delle nuove generazioni – ha detto il sindaco Gianpiero Bocca –. L’edificio sarà più moderno, un’opera sostenibile e accessibile, con l’inclusività al centro della scena». «Non risparmiamo risorse sulle scuole – ha aggiunto l’assessore ai lavori pubblici Manuel Tarraso –. Mai come in questi ultimi anni si è investito sul patrimonio scolastico. Sono poi orgoglioso che questo progetto nasca dal coinvolgimento di insegnanti e studenti, che hanno proposto il look esterno che riprenderà i colori e le trame del logo della scuola. Un fatto per noi decisivo»n