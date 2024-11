Cesano, persone soccorse per sospetta intossicazione da monossido

Una persona è stata soccorsa in codice giallo e portata all’ospedale San Gerardo di Monza “per sospetta intossicazione da monossido di carbonio”, a Cesano Maderno, nella serata di domenica 10 novembre, attorno alle 22.30, dopo che in una attività di ristorazione, per cause in via di accertamento, “è avvenuto il distacco di una cappa di aspirazione fumi” riporta una nota dei Vigili del fuoco del Comando provinciale brianzolo.

Cesano: soccorsi in un ristorante dopo il distacco di una cappa di aspirazione fumi

Una decina in tutto le persone coinvolte nell’ambito dell’intervento di emergenza, tre delle quali soccorse in codice verde (portate per accertamenti negli ospedali di Desio a Garbagnate MIlanese, specifica l’Agenzia emergenza urgenza), che ha visto la presenza di personale paramedico inviato con diversi mezzi dal 118, dei carabinieri e di personale Ats Brianza oltre che di Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza presenti con due autopompe da Desio e Bovisio Masciago.