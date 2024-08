Cesano Maderno, lotta ai rifiuti in via Manzoni: un ingresso solo e la telecamera

Il mese di agosto porta una novità per quanto riguarda la lotta contro il degrado a Cesano Maderno: l’amministrazione comunale è intervenuta in via Manzoni per evitare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti da parte degli incivili. Il problema è noto da tempo e in alcune occasioni è capitato anche che se ne parlasse in Consiglio comunale: c’è un’area destinata a parcheggio che, il più delle volte, si trasforma anche in discarica a cielo aperto. La collocazione del resto non aiuta: si tratta di quel parcheggio situato nelle immediate vicinanze della Milano-Meda (lato ovest) e del ponte che attraversa la grande arteria viabilistica per portare verso Desio. Zona di notevole transito e, come spesso accade, di grande inciviltà.

Cesano Maderno, lotta ai rifiuti in via Manzoni: nel mese di agosto il parcheggio è stato anche nuovamente ripulito

Quel parcheggio di via Manzoni, situato nelle vicinanze, non è esente dal fenomeno. I rifiuti con ogni probabilità sono dovuti al traffico di attraversamento più che a quello locale.

Durante il mese di agosto, però, l’amministrazione comunale è intervenuta con due misure. La prima è stata quella di ripulire l’area da tutti i rifiuti che erano stati abbandonati. Operazione già avvenuta diverse volte nei mesi scorsi, ma ora seguita anche da una novità: il parcheggio ora ha un solo varco di entrata e uscita, gli uffici hanno provveduto a installare anche la telecamera.