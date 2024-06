Cesano Maderno: la nuova biblioteca nell’ex Trancia, lavori da metà luglio

Bisognerà aspettare fino al 31 dicembre 2025. Poi, salvo imprevisti, la nuova biblioteca di Cesano Maderno spalancherà le porte al pubblico. Un progetto annunciato già dalla precedente amministrazione e portato avanti, nonostante tutte le difficoltà del momento, da quella attuale. Alla fine cambieranno i costi, non l’idea: si spenderanno 4 milioni di euro invece dei 2,5 previsti inizialmente, ma la struttura sorgerà negli spazi della ex Trancia lungo il tracciato della ferrovia, tra le vie Solferino, Goito e San Martino. L’inizio dei lavori è previsto nella seconda metà del mese di luglio.

Cesano Maderno: la nuova biblioteca nell’ex Trancia, «riequilibrio finanziario» per dare il via all’intervento

«La scelta fatta allora dall’amministrazione comunale – spiega il sindaco Gianpiero Bocca – era stata quella del leasing costruendo. Una formula che coinvolge tre soggetti: il Comune, la banca che finanzia l’intervento e l’impresa che lo realizza. Il Comune inizia a pagare da quando ottiene la biblioteca pronta e finita. Da quando è stata compiuta la scelta, però, tante cose sono cambiate. Soprattutto i costi, visto che allora certe situazioni di carattere internazionale, diventate causa di rincari, non erano prevedibili. In Giunta abbiamo riportato la delibera per il riequilibrio finanziario, abbiamo fatto tutte le valutazioni necessarie. Con l’accordo integrativo si dà il via all’intervento».

Cesano Maderno: la nuova biblioteca nell’ex Trancia, i numeri

I numeri dicono già molto sulla nuova struttura: sarà costituita da due piani fuori terra e da un piano interrato adibito a locale tecnico e magazzino. Si sviluppa su una superfice complessiva di circa 1.416 metri quadrati, pari a quasi quattro volte la superficie della sede attuale di via Borromeo. Il nuovo fabbricato presenta una conformazione articolata, con l’unione di forme circolari e forme rettangolari. Il plesso offre la massima trasparenza verso l’esterno: le facciate sono composte da grandi vetrate a tutt’altezza che si alternano a parti realizzate con doghe metalliche verticali policrome. L’ingresso principale è posto sul lato nord. Il sistema di copertura, ondulato, sarà quasi interamente coperto dall’impianto fotovoltaico. La biblioteca è progettata per poter ospitare circa 42.000 volumi. Sono previsti 180 posti a sedere e 90 posti per la sala polifunzionale.

Cesano Maderno: la nuova biblioteca nell’ex Trancia, la struttura

Il piano interrato sarà utilizzato per il locale tecnico e il deposito. Al piano terra il bar (con ingresso autonomo anche dall’esterno per consentire eventualmente un’apertura con orari differenti), il punto informazioni, il punto internet, aree tematiche e giardino di pertinenza. Al primo piano una grande sala polifunzionale, con pareti mobili da disporre in base alle esigenze. Prevista anche un’ampia terrazza.