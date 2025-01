Cesano Maderno, incendio in un magazzino: ingenti i danni, ma nessun ferito

Squadre del comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenute sabato 18 gennaio per un incendio, che a Cesano Maderno, in via Nazionale dei Giovi, ha coinvolto un magazzino posto al terzo piano di un edificio commerciale. L’allarme è scattato alle 9 circa.

Incendio: i vigili del fuoco circoscrivono le fiamme

I vigili del fuoco al lavoro

Le squadre giunte in posto hanno subito circoscritto il pericolo, senza coinvolgere ulteriori locali limitrofi. L’incendio risulta essere sotto controllo.

Incendio: non risultano feriti

La scena dei soccorsi

Sul posto state inviate due autopompe, un’autobotte, un’autoscala, un carro soccorso, un modulo schiuma e la vettura del funzionario di guardia. Presenti anche il personale dell’Areu (agenzia regionale emergenza urgenza) e le Forze dell’ordine. Non risultano coinvolti feriti.