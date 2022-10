Cesano Maderno: imbrattati i muri del teatro Don Pedretti appena imbiancati “Ora basta”

Neanche il tempo di imbiancare le pareti esterne del teatro Don Pedretti di Cesano Maderno, che qualcuno ha già imbrattato i muri. Il triste episodio si è verificato nella notte tra sabato 1 e domenica 2 ottobre e i volontari sono arrabbiati.

Cesano Maderno: imbrattati i muri e lo sfogo dei volontari

“Ieri imbiancato pulito oggi così…basta siano arrabbiati, non si può più andare avanti così, siamo stanchi e delusi e non so se conviene impegnarsi per credere che le cose cambiano. Non sappiamo se me vale la pena continuare a migliorare le cose…questo messaggio lo inviamo a tutti compreso anche don Stefano – hanno fatto sapere i responsabili della sala -.Siamo stanchi di pulire imbiancare i volontari del teatro non c’è la fanno più, non ci sono controlli alla notte da parte dei carabinieri nessuno intervieni basta”.