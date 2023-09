Cesano Maderno, il Museo didattico del legno è realtà: «Luogo di incontro e confronto»

C’era anche la sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti all’inaugurazione del Museo Didattico del Legno a Cesano Maderno, aperto ufficialmente nella mattina di sabato nelle cantine di Palazzo Arese Borromeo. Alla presenza del sindaco Gianpiero Bocca e dei promotori e creatori di questa realtà finalizzata alla promozione e alla didattica di un’arte messa alla prova, in questi anni dalla carenza di personale giovane che voglia impegnarsi in un lavoro che è quello che ha reso la Brianza monzese famosa in tutto il mondo.

Presenti al taglio del nastro anche il presidente dell’Associazione Museo Didattico del Legno Walter Vitucci, il segretario generale di Unione Artigiani Marco Accornero e il presidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Lombardi Francesco Figini.

Cesano Maderno, il Museo didattico del legno è realtà: nel nome di Giuseppe Busnelli

Tutto nel nome di Giuseppe Busnelli. Busnelli, scomparso all’età di 77 anni a dicembre del 2021, è stato un instancabile promotore del Museo Didattico ed è stato ricordato adeguatamente durante la mattinata di presentazione, che ha preceduto il taglio del nastro dei locali sotto il piano terra della Villa, adattati per ospitare questa rassegna di strumenti, prodotti e arnesi della lavorazione del legno.

Cesano Maderno, il Museo didattico del legno è realtà: non solo esposizione di pezzi d’epoca

Ma il Museo – a detta del direttore tecnico, Franco De Ponti, che nella mattinata dopo il taglio del nastro ha fatto da guida e da cicerone nella visita guidata – non sarà solo esposizione di pezzi d’epoca della lavorazione del legno: «Dovrà diventare anche luogo d’incontro e di confronto» per le realtà del territorio.

In una fase come questa, nella quale la tenuta anche nei mercati internazionali della manifattura artigianale brianzola si scontra spesso con la difficoltà a trovare energie e braccia giovani da avviare alla professione. E in questo scenario, un ambiente vivace e frequentato come il Museo del Legno può diventare uno sprone e un esempio per tanti giovani cesanesi e no, in cerca di occupazione.

Cesano Maderno, il Museo didattico del legno è realtà: vetrina della professionalità

«Io penso che questo museo – ha commentato la sottosegretaria Frassinetti – sia molto importante per tramandare la cultura dell’artigianato e del saper fare. Le scuole non solo di questa provincia ma di tutta la Lombardia, avranno sicuramente un centro attrattivo molto importante. Questo anche in linea con la riforma della scuola che sta valorizzando sia gli istituti professionali che gli istituti tecnici».

Per il sindaco Bocca poi, «si tratta di una realtà museale assolutamente unica per la terra di Brianza, fatta di botteghe artigiane e di grandi professionalità che hanno consentito di far parlare della Brianza in tutto il mondo».