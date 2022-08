Cesano Maderno, compie 100 anni e il prete la raggiunge in montagna in moto per farle gli auguri

Sembra il titolo di un film ma ciò che è avvenuto a Cesano Maderno corrisponde alla realtà dei fatti. Carla Crippa, presidente onorario dell’Associazione anziani di Cesano Maderno, ha compiuto 100 anni lo scorso 12 agosto. Carla ha festeggiato i suoi 100 anni in montagna e per celebrare lo storico traguardo le è stata fatta una sorpresa coi fiocchi: don Stefano Gaslini l’ha raggiunta in moto dopo un viaggio durato un’ora e mezza per poterle fare gli auguri personalmente.

Il racconto del figlio Roberto

«Una sorpresa graditissima e un segnale di quanto sia ancora apprezzata come persona», ha spiegato il figlio, con cui ha festeggiato il compleanno insieme alla nuora Emanuela e al nipote Francesco con una gustosa crostata offerta anche agli ospiti dell’albergo in cui ha alloggiato. Qual è il suo segreto? «Tenere la mente sempre allenata – hanno spiegato i familiari – Da qualche anno ha imparato a utilizzare anche il tablet, che usa spesso per completare i suoi amati sudoku. Si è dedicata tanto al volontariato, facendo sempre del bene e ricevendone altrettanto»».

Il commento del segretario Nazario Panarotto

«Carla è sempre stata onnipresente in ogni impegno preso. Con la famiglia, in parrocchia, con l’Associazione anziani e anche in oratorio, quando sino a pochi anni fa preparava da mangiare per i ragazzi del feriale – ha proseguito il figlio – Ha saputo trasmettere grande umanità e grandi valori». Carla è infatti una dei soci fondatori dell’Associazione, costituita nel 1987. «Ha ricoperto ogni ruolo nel sodalizio – ha commentato il segretario Nazario Panarotto – Presidente, vicepresidente, segretario e ora presidente onorario». Un grande impegno che l’ha portata anche a ricevere la benemerenza civica dall’Amministrazione nel 2011.