Cesano Maderno: arriva il centro medico dell’Auxologico

Il sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca non ha dubbi: «Per la città equivale a un bel regalo di Natale». È l’espressione che preferisce utilizzare per commentare l’arrivo dell’Istituto Auxologico, importante realtà del settore sanitario. Attivo già con più centri in varie località, compresa la vicina Meda, dove si è fatto molto apprezzare non soltanto per i servizi specialistici, ma anche per la vicinanza al territorio: alla città aveva donato tutte le indennità (circa 300mila euro) ricevute dalla regione Lombardia per le vaccinazioni anti-Covid. Un progetto, tra l’altro, portato avanti con il coinvolgimento della comunità pastorale e con il mondo della scuola. Unico esempio in Lombardia di centro vaccinale basato sul volontariato. Lì si è fatto apprezzare per altri bei gesti, compresa l’istituzione di uno sportello psicologico gratuito per tutte le persone colpita dall’alluvione del 22 settembre.

Cesano Maderno: Auxologico all’ex Lidl sui Giovi

Ora l’Auxologico ha individuato uno spazio ideale per offrire i suoi servizi anche a Cesano Maderno: è il capannone ex Lidl situato sulla Nazionale dei Giovi. Una collocazione dagli innegabili vantaggi. Innanzitutto è situato su una strada a grande scorrimento, facilmente raggiungibile da tutti. E poi è anche nelle immediate vicinanze del confine con Bovisio Masciago. Insomma in grado di intercettare un bacino di utenza notevolmente superiore a quello garantito dai cittadini di Cesano Maderno, che sono comunque ben 40mila.

Cesano Maderno: dieci mesi di lavori per l”Auxologico

«L’arrivo dell’Auxologico – commenta il sindaco – è un valore aggiunto. Va a integrare un’offerta sanitaria che è già di qualità. Ad aprile si concluderanno anche i lavori di riqualificazione della casa di comunità. Siamo contenti del fatto che l’Istituto Auxologico abbia deciso di scegliere la nostra città per aprire una nuova sede. Per noi è importante ed è molto significativo. Oltretutto c’è un doppio beneficio: un servizio sanitario di qualità in più e il riutilizzo di uno spazio, quello in precedenza occupato dal supermercato, che rischiava di diventare una situazione di degrado. Al momento sono allo studio modalità di convenzionamento: ci saranno di sicuro dei benefit per i cittadini di Cesano Maderno. I lavori partiranno l’anno prossimo. Saranno necessari circa 10 mesi per arrivare alla sua apertura».

Soddisfatto anche Massimiliano Bevacqua, assessore all’Urbanistica: «I dialoghi sono in corso dall’estate. Si tratta di uno spazio commerciale abbandonato, che ora sarà utilizzato per servizi migliorativi per la collettività».