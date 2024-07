Cesano: bruciano due auto, pompieri in massa a domare il rogo

Due auto prendono fuoco e arrivano i pompieri a domare il rogo. Le fiamme sono scaturite da due veicoli parcheggiati in via Pavia a Cesano Maderno verso le 23 di venerdì 19 luglio.

Cesano: bruciano due auto e nessun ferito

Immediatamente è stato allertato il 115 e sul posto per estinguere l’incendio si sono presentate tempestivamente l’autopompa da Seregno Volontari, l’autopompa da Desio, l’autopompa dalla sede centrale di Monza e l’autobotte da Lazzate. Presenti le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso e comprendere le ragioni dell’incendio. Non risultano coinvolti feriti.