Ceriano, nuova lettera anonima contro l’ex sindaco Cattaneo: “Persecuzione”

Una nuova lettera anonima, dopo le numerose che sono state recapitate a decine, se non centinaia di abitati, di Ceriano, Solaro e di tutta l’area delle Groane, s’intromette nella politica locale attaccando, ancora una volta, Dante Cattaneo, già primo cittadino cerianese per dieci anni, recentemente sconfitto alle elezioni amministrative dal nuovo sindaco Massimiliano Occa. Originariamente le lettere erano firmate da Pasquino Da Roma, il nome della statua della città eterna sulla quale venivano apposti dei piccoli volantini con i quali si dileggiavano i politici, mentre ora non riportano più nessuna sigla, se non quella di un fantomatico Comitato Fermiamo Dante, anche se pare possibile che la mano sia sempre la stessa.

Ceriano, nuova lettera anonima contro l’ex sindaco Cattaneo: la presidenza delle Groane

E se in passato furono gli affari personali di Cattaneo al centro dei contenuti diffusi, tanto che il malcapitato protagonista dovette rivolgersi ad un avvocato per provare a far valere i propri diritti, ora sono proprio l’andamento delle elezioni e le ripercussioni del voto ad accendere la missiva che è stata recapitata la settimana scorsa, come sempre mezzo posta. Tra i destinatari, si annuncia all’interno, questa volta ci sono anche tutti i primi cittadini dell’area del Parco delle Groane.

Sì, perché all’interno della lettera si punta il dito contro il presunto tentativo di Cattaneo di diventare nuovo presidente dell’ente regionale con sede a Solaro. Ad eleggere il massimo esponente delle Groane è infatti l’assemblea dei sindaci, con Regione e province; solitamente la nomina avviene ogni cinque anni, in seguito alle elezioni generali, e tiene sempre conto degli equilibri politici. A oggi il presidente è un altro leghista, Emiliano Campi, che cinque anni fa perse l’elezione a sindaco di Solaro per una manciata di voti.

In questo caso, si legge tra l’altro nella lettera: “Le ultimissime che filtrano dai corridoi della politica ci dicono di un Dante Cattaneo desideroso di ricoprire la carica di presidente del parco delle Groane. Lo stesso Parco delle Groane sul quale il mitico Dante Cattaneo ha fatto una delle più grandi figuracce, ovvero mettere a rischio la salute dei propri concittadini con il pubblico invito a nuotare nelle famose cascate del Lombra”. L’anonimo autore si rivolge poi ai sindaci: “Speriamo che si rendano conto e lo neutralizzino una volta per tutte, negandogli questa prestigiosa carica. Sarebbe il trionfo del buon senso”.

Ceriano, nuova lettera anonima contro l’ex sindaco Cattaneo: la risposta

«Pensavo che chi ha diffuso migliaia e migliaia di lettere anonime contro di me negli ultimi anni con una intensificazione pre-elettorale negli ultimi mesi, si sarebbe fermato con l’esito delle elezioni comunali di giugno – risponde Dante Cattaneo – Avevano raggiunto il loro scopo. Così non è stato: in queste settimane sono stato raggiunto da diverse lettere con la stessa mano e la stessa regia. Amici sindaci mi hanno avvisato che loro stessi hanno ricevuto altre lettere. Una vera e propria persecuzione, una ossessione contro di me e contro la mia famiglia la cui difesa e tutela ora è la mia priorità assoluta. Ho dato mandato al mio avvocato di integrare la denuncia contro ignoti già depositata a suo tempo».