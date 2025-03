Ceriano, due sospettati per il furto della statua del cervo (non ancora ritrovata)

Sarebbero due uomini di Solaro i responsabili del furto della statua del cervo del laghetto simbolo di Ceriano Laghetto rubata nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 gennaio dal Giardinone, il parco centrale del paese. I primi ad accorgersi della sparizione sono stati i frequentatori dell’area verde sin dalle prime ore della mattina successiva. Anche perché la statua si trovava proprio pochi passi dopo il cancellone di via Carducci.

Ceriano, due uomini di Solaro i presunti responsabili del furto della statua

L’opera era stata promossa dall’associazione Ceriano in festa sull’onda del successo di un concorso scolastico. Era il 2017. L’amministrazione comunale ha fatto sapere che tutte le fasi del furto sono state riprese dalle videocamere. Le indagini sono state rapidissime e grazie alla videosorveglianza, la polizia locale di Ceriano ed i carabinieri di Solaro hanno individuato due sospetti. Uno avrebbe anche indicato il luogo in cui è stata nascosta, ma non è ancora stata ritrovata.