Un finanziamento regionale da 100mila euro al Comune di Seveso per il Bosco delle Querce. Lo stanziamento servirà per la sostituzione e l’ammodernamento delle attrezzature nell’area giochi ed è previsto nella delibera approvata in Regione Lombardia, su proposta dell’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, nell’ambito del quinto pilastro – ‘Lombardia Green‘ – del Piano Regionale di Sviluppo Sostenibile.

Centomila euro dalla Regione per i giochi nel Bosco delle Querce, l’assessore Comazzi: «Un’oasi di tranquillità»

«Dopo il terribile incidente del 10 luglio 1976 – afferma l’assessore Comazzi – sono state create due enormi vasche di contenimento per la diossina fuoriuscita quel tragico giorno. Sopra di esse oggi sorge il Bosco delle Querce, un luogo speciale, un’oasi di tranquillità nel cuore della nostra Regione, tra Seveso e Meda. I 100.000 euro stanziati serviranno per ammodernare il parco giochi già presente, un investimento concreto per l’intera comunità. L’intervento che sarà realizzato è intrinsecamente legato alle finalità del parco che prevedono, infatti, il miglioramento della fruizione per offrire ai cittadini e uno spazio di incontro in mezzo alla natura. Siamo determinati a fare in modo che il Bosco delle Querce di Seveso rimanga un luogo di bellezza naturale, di divertimento e di crescita per le generazioni future».

Centomila euro dalla Regione per i giochi nel Bosco delle Querce, Corbetta: «Incentivare i giochi fra la natura e all’aria aperta»

«Ringrazio l’impegno dell’assessore regionale al Territorio, Gianluca Comazzi, che a pochi giorni dal sopralluogo a Seveso è intervenuto con un importante stanziamento che permetterà di sostituire i vecchi giochi e restituire ai bambini un angolo tutto nuovo dove poter giocare – ha commentato il consigliere regionale brianzolo Alessandro Corbetta, della Lega – Un’opera fortemente voluta dal sindaco Alessia Borroni, su cui è intervenuta prontamente Regione Lombardia, a dimostrazione dell’attenzione ai più piccoli e alle loro necessità, incentivando i giochi fra la natura e all’aria aperta, in un’area dalla forte valenza simbolica come il Bosco delle Querce».