Cena con torta alla marijuana, studenti intossicati a Monza

Una cena tra universitari finita con i carabinieri in casa, una visita al pronto soccorso. E i fantasmi. È andata male la serata per otto studenti poco più che ventenni e residenti in città e in provincia (Muggiò, Brugherio, Usmate, Lesmo), che avevano organizzato una cena in un appartamento del centro di Monza, risultato in affitto. Secondo quanto ricostruito, avevano pensato di servire come dessert un dolce a base di marijuana.

Studenti intossicati a Monza: otto universitari ventenni, primi malesseri dopo aver mangiato il dolce

I ragazzi, quattro di loro studenti di Medicina, hanno accusato i primi malesseri subito dopo aver mangiato la torta tanto da chiamare i soccorsi: due ambulanze e una automedica sul posto, che hanno allertato anche le forze dell’ordine per sospetta intossicazione alimentare.

Studenti intossicati a Monza: vuoti di memoria e difficoltà a parlare, qualcuno ha visto i fantasmi

All’arrivo dei militari i ragazzi sono apparsi smarriti, con vuoti di memoria e difficoltà a esprimersi. Qualcuno ha anche riferito di vedere i fantasmi. Sono stati soccorsi e alcuni sono stati trasportati all’ospedale per sospetta intossicazione, gli altri hanno rifiutato le cure. Sono in corso ulteriori accertamenti.