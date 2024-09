Cem in festa per l’Ecuosacco: Andrea Giuliacci ospite per i dieci anni del sacco rosso

Un appuntamento per festeggiare i 10 anni del “sacco rosso”. Si chiama “Ecuosacco, 10 e lode ai cittadini” ed è organizzato da Cem Ambiente per il 26 settembre alle 16.30 nella chiesa di Santa Maria Maddalena a Camuzzago, Bellusco. Il modello del sacco rosso codificato per la raccolta della frazione indifferenziata, è stato introdotto per la prima volta nel 2014 a Bellusco, Mezzago e Grezzago e da allora sono stati diversi i comuni a entrare nella sperimentazione.

Cem in festa per l’Ecuosacco: territorio ai vertici della raccolta differenziata

«Grazie a Ecuosacco – fa sapere Cem – i Comuni gestiti da CEM Ambiente sono arrivati ai vertici della raccolta differenziata in Italia con percentuali che, in media, arrivano all’’82% ma con punte di 91% in alcuni Comuni soci e con il 89% di Bellusco che dal 2022 ha fatto un ulteriore passaggio approdando a Ecuobox e alla sperimentazione della tariffazione puntuale».

Cem in festa per l’Ecuosacco: chi interviene alla giornata del 26 settembre

Ad aprire i lavori saranno il sindaco di Bellusco Mauro Colombo, Il consigliere delegato di Città Metropolitana di Milano Paolo Festa e quello di Monza e Brianza Massimiliano Longo.

Interverranno anche il presidente di CEM Alberto Fulgione e il direttore generale Massimo Pelti. Ospite dell’iniziativa Andrea Giuliacci.

«L’obiettivo dell’iniziativa – spiega Alberto Fulgione – è fare il punto su un progetto che ha innovato e rivoluzionato la raccolta differenziata nel territorio attraverso un’idea semplice: l’introduzione di un sacco semitrasparente rosso tracciabile, ossia con l’identificazione del proprietario tramite codice numerico, dedicato solo alla raccolta del rifiuto indifferenziato. Un’idea semplice che però ha responsabilizzato tutti, inducendo i cittadini a differenziare di più e meglio».