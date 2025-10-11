Il comune di Cavenago di Brianza e la parrocchia di San Giulio hanno stipulato giovedì 9 ottobre il rogito per l’acquisto dell’ex cinema parrocchiale Corallo, con l’obiettivo di restituire alla comunità un luogo storico e simbolico, profondamente legato alla memoria collettiva del paese, caduto in disuso ormai da oltre trent’anni. L’intervento rappresenta un investimento da parte dell’ente comunale nei settori della cultura e del sociale di grande valore, volto a restituire ai cittadini uno spazio identitario e condiviso.

Ex cinema Corallo: la riconversione dell’edificio

L’edificio, che entra a far parte del patrimonio comunale, sarà oggetto ora di una fase di progettazione partecipata, che l’amministrazione comunale intende rendere il più possibile aperta ed inclusiva, in linea con gli indirizzi di mandato. L’obiettivo è la realizzazione di uno spazio socio-culturale innovativo, che potrà comprendere nuovi spazi per la biblioteca comunale, rafforzandone il ruolo di polo culturale e di aggregazione; aree dedicate allo studio ed alla socializzazione, pensate in particolare per i giovani e gli studenti; ambienti per attività di inclusione sociale di interesse sovracomunale, con il coinvolgimento dei principali stakeholder del territorio.

Ex cinema Corallo: le parole di sindaco e parroco

«La riqualificazione dell’ex cinema Corallo -spiega il sindaco Giacomo Biffi– sarà una pietra miliare nell’evoluzione di Cavenago. Completerà la trasformazione della piazza e ci consentirà di accompagnare la crescita del nostro paese con nuovi servizi inclusivi e spazi pensati per tutti. In questo momento storico, vorrei ringraziare anche l’ex sindaco Davide Fumagalli, che ha avviato l’interlocuzione con la parrocchia e, insieme all’assessore Bartesellli ed al personale dell’ufficio tecnico comunale, ha intrapreso l’iter per la compravendita dell’immobile nella precedente amministrazione». Analoga la soddisfazione del parroco don Arnaldo Mavero: «Sono contento che l’operazione abbia avuto l’ente comunale come interlocutore, perché questo consentirà di mantenere la vocazione comunitaria degli spazi dell’ex cinema, che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per la vita sociale e culturale del paese».

Ex cinema Corallo: avviata una collaborazione con un’università

L’amministrazione comunale di Cavenago di Brianza ha contestualmente avviato una collaborazione con una delle principali istituzioni universitarie regionali, per esplorare le migliori soluzioni progettuali per la trasformazione dell’edificio, nel rispetto della vocazione originaria ed ispirandosi alle best practice nazionali ed internazionali. L’obiettivo è coinvolgere la cittadinanza sin dalle prime fasi del percorso di rigenerazione ed a breve saranno comunicate modalità e tempistiche.