Striscia la Notizia è arrivata a Giussano: l’inviato Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’oro al velocista e campione olimpico della 4×100 Filippo Tortu per la vicenda che vede il fratello maggiore Giacomo indagato per presunto spionaggio nei confronti del collega azzurro e campione olimpico Marcell Jacobs.

Caso Jacobs: Striscia dai Tortu, Filippo e Salvino “non sanno niente”

Al centro sportivo brianzolo Staffelli ha incontrato prima papà Salvino Tortu e poi Filippo a fine allenamento: entrambi hanno risposto alle domande, entrambi senza dire niente (“Sono caduto dalla sedia“, ha detto il papà). “Ho già detto quello dovevo dire, non ho niente da dire“, ha ripetuto l’atleta un po’ tirato in volto, prima di aprirsi in un sorriso alla vista del simbolico trofeo.

L’ipotesi degli investigatori è che, tra il 2020 e il 2021, Giacomo Tortu avrebbe incaricato una società di raccogliere informazioni mediche, ma anche telefonate e messaggi privati, dello sportivo.

Caso Jacobs: Striscia porta il Tapiro d’oro a Filippo Tortu, «lo metto davanti al letto»

«È doping, ma consentito!», ha scherzato l’inviato di Striscia porgendo il Tapiro; «Però non sta in valigia, preferisco metterlo davanti al letto così lo vedo», ha replicato Filippo Tortu raccontando di essere al lavoro per preparare i Mondiali di staffette in programma a maggio in Cina.