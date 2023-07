Caso camici, Fontana prosciolto anche in Appello: i commenti di Corbetta e Romani

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana prosciolto anche in Appello per il “caso camici” in cui era accusato di frode in pubbliche forniture assieme ad altre quattro persone.

Il gup in udienza preliminare nel maggio 2022, aveva emesso sentenza di “non luogo a procedere perché il fatto non sussiste” per il governatore, per il cognato Andrea Dini, titolare di Dama spa, per Filippo Bongiovanni e Carmen Schweigl, ex dg e dirigente di Aria, centrale acquisti regionale, e per il vicesegretario generale di Regione Lombardia, Pier Attilio Superti.

Caso camici, Fontana prosciolto anche in Appello: “Me lo aspettavo ma è sempre una gioia”

“Sono molto contento, me lo aspettavo ma è sempre una grande gioia vedere che la propria linearità di comportamento sia stata riconosciuta“, ha commento durante un sopralluogo a Malpensa Cargo secondo quanto riferito dalle agenzie.

Caso camici, Corbetta: “Ha solo lavorato per il bene dei lombardi”

“Con il proscioglimento del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana dalle accuse ingiuste sulla vicenda camici si mette definitivamente la parola fine ad anni di attacchi inutili e pretestuosi. Abbiamo sempre saputo della bontà del suo operato e ora è chiarissimo a tutti che ha sempre e solo lavorato per il bene di tutti i lombardi. Una certa opposizione dovrebbe soltanto chiedere scusa a Fontana e ringraziarlo per quello che ha fatto”, ha detto il capogruppo brianzolo della Lega in Consiglio regionale, Alessandro Corbetta.

Caso camici, Romani: “Rende merito al buon governo lombardo del centrodestra”

“Oggi per le nostre istituzioni è sicuramente una bella giornata, perché la notizia della decisione della Corte d’Appello conferma la correttezza dell’operato del Presidente Fontana e di Regione Lombardia. Anche se non avevo dubbi sull’esito della vicenda, la notizia mi fa comunque felice perché rende merito in modo inequivocabile al buon governo lombardo del centrodestra e soprattutto gratifica e rassicura i nostri cittadini che ancora una volta sanno di poter contare sulla trasparenza e l’onestà dell’amministrazione regionale”, ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Federico Romani.