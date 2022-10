Caro energia: Seregno rimanda l’accensione dei riscaldamenti

Anche il Comune di Seregno ha deliberato, come Milano, di prorogare l’accensione degli impianti di riscaldamento al 29 ottobre per ridurre il periodo di funzionamento degli “impianti termici a combustione ad uso riscaldamento”.

Caro energia: per chi vale l’ordinanza

L’ordinanza è valida per le abitazioni private e non su applica a ospedali, cliniche, case di cura o case protette; scuole materne e asili nido; piscine e saune; edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.