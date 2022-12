Carnate piange la tragica scomparsa di Vincenzo Chionna, titolare dell’Antica Trattoria del Borgo

Incidente mortale nel tardo pomeriggio del 27 dicembre a Missaglia. Il 44enne Vincenzo Chionna residente in città, ma titolare Antica Trattoria del Borgo di Carnate è morto in ospedale a Merate dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la provinciale con il suo cane a pochi metri da casa.

Carnate piange la tragica scomparsa e il drammatico incidente

L’allarme è scattato dopo le 18.30 sul posto sono arrivati i sanitari della Croce Rossa di Merate e l’elisoccorso da Como. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri l’uomo era uscito per una passeggiata con il proprio cane, un husky. All’incrocio tra la provinciale e via Belzoino, in prossimità delle strisce pedonali, stava attraversando la strada quando un’utilitaria con a bordo due persone di Missaglia, l’avrebbe investito. Immediati i soccorsi sul posto. Il 44enne è stato portato in ospedale in codice rosso, mentre il suo cane era spirato. In stato di shock anche il conducente della vettura.