Carcere Beccaria: presi in Brianza gli ultimi due evasi

Si erano nascosti a casa di un amico in Brianza e lì sono stati trovati dal Nucleo investigativo della polizia penitenziaria: è finita la fuga anche del 17enne della provincia di Monza e Brianza e dell’amico di 18 anni, ultimi due evasi ancora a piede libero tra i sette scappati dall’istitutito Beccaria nel giorno di Natale. Il 17enne, originario della zona di Desio, era in carcere per l’accusa di rapina. Ora per entrambi scatterà anche l’accusa di evasione.

Carcere Beccaria: fuggiti in sette nel giorno di Natale

In sette, di età compresa tra 17 e 19 anni, erano evasi nel pomeriggio del 25 dicembre scavalcando una recinzione e approfittando delle impalcature dei lavori in corso da anni all’istituto di pena minorile.

Nel volgere di poche ore tre di loro di 17 e 18 anni erano rientrati: due ritrovati e uno spinto dalla famiglia; poi l’arresto degli altri fino al ritrovamento giovedì 29 dicembre anche del brianzolo e dell’ultimo fuggitivo. Tutti erano in carcere con provvedimenti di custodia cautelare per reati contro il patrimonio, rapine e furti.