Carbonizzato nell’auto a Lentate sul Seveso: indagini in corso

Un corpo carbonizzato all’interno di una Hyundai completamente distrutta dalle fiamme. È successo nella notte dell’Epifania in via Tintoretto a Lentate sul Seveso. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire gli ultimi istanti di vita del corpo rinvenuto privo di vita in una stradina fuori mano intorno alle 2 nella notte tra il 5 e il 6 gennaio. A seguito della segnalazione sono intervenuti sul posto, una stradina poco frequentata, i carabinieri della compagnia di Seregno, che hanno informato il pm monzese, che si sta occupando del caso.

Carbonizzato nell’auto a Lentate sul Seveso: la vittima residente in città

In via Tintoretto sono accorsi anche i vigili del fuoco e i soccorritori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Il corpo è stato identificato nelle ore successive al ritrovamento dagli uomini dell’Arma: si chiamava Paolo Giussani, nato a Mariano Comense, classe ’72 residente a Lentate sul Seveso, incensurato. Secondo le prime testimonianze raccolte era divorziato da qualche tempo e prima della conclusione del suo matrimonio era residente con la moglie e la famiglia a pochi chilometri, nel Comasco nel comune di Appiano Gentile. Solo da qualche mese era tornato a vivere con i genitori a Lentate. Le indagini sono in corso: già tra pochi giorni dopo l’autopsia disposta del Tribunale di Monza verranno escluse le ipotesi legate ad un atto violento. La salma, nel frattempo, è stata trasferita all’obitorio di Milano, a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha già provveduto a richiedere l’esame dei resti carbonizzati.

Carbonizzato nell’auto a Lentate sul Seveso: area delimitata dopo i rilievi

Nelle ore immediatamente successive al ritrovamento, dopo i rilievi sul posto anche l’auto è stata rimossa e l’area è stata delimitata e interdetta al passaggio.