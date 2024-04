Carate: nel sottotetto l’incendio innescato da un fulmine

Un’intuizione ha evitato danni ben più gravi. Hanno lavorato oltre quattro ore i vigili del fuoco mercoledì sera a Costa Lambro, frazione di Carate Brianza, per mettere in sicurezza una villa in cui stava covando un incendio senza fiamme evidenti. L’allarme è scattato quando il padrone di casa si è accorto di una differenza molto anomala di temperatura tra il piano inferiore e le camere: in quel momento è tornato indietro con la memoria al fine settimana e al forte temporale.

Nel sottotetto l’incendio innescato da un fulmine, vigili del fuoco al lavoro a Costa Lambro

Un fulmine caduto sul tetto ha innescato il pericolo: la conferma quando, risalendo da una botola, ha trovato il sottotetto da poco ristrutturato con interventi sostenibili invaso dal fumo. I vigili del fuoco hanno ventilato i locale e raffreddato i pannelli di materiale isolante. Sul posto due autopompe da Carate e Seregno, l’autoscala da Carate e un altro mezzo da Seregno (Volontari). Attivata in supporto anche un’ambulanza della Croce bianca di Mariano Comense. Non si sono registrati feriti.