Carate, l’arrivo di un nuovo medico chiuderà in dicembre l’ambulatorio temporaneo

Con il mese di dicembre entrerà in servizio un nuovo medico. Nell’attesa rimane funzionante l’ambulatorio medico temporaneo, attivato da Ats per far fronte alla carenza di medici e garantire, comunque, l’assistenza primaria ai cittadini. Come nel caso più recente: con la cessazione dell’attività del dottor Claudio Perconte, circa 1400 assistiti sono in carico all’ambulatorio che, come spiega l’Agenzia di tutela della salute, si configura come un servizio di continuità assistenziale diurna con assegnazione di specifica équipe di medici per garantire una continuità di servizio nell’eventuale periodo che intercorre tra la cessazione del medico di medicina generale e l’assegnazione del successivo.

Ambulatorio temporaneo: oggi gli assistiti sono quasi 1.400

Ma, nel frattempo, i pazienti rimasti “vacanti” sottolineano alcune criticità: talvolta le ricette sono disponibili, non sempre si riesce a mettersi in contatto tramite telefono, altri hanno richiesto il certificato di malattia per i giorni al lavoro con la conseguente richiesta di recarsi sul posto sempre previo appuntamento. Ats Brianza fa sapere che, al momento, l’Amt ha in carico 1392 assistiti e sono gli ex del dottor Perconte. Intanto Ats ha reperito la disponibilità di un nuovo medico cui verrà conferito l’incarico da dicembre con conseguente chiusura dell’Amt. Settimana prossima saranno diffuse le informazioni di dettaglio. Inoltre, rende noto che l’équipe dei medici nell’ambulatorio medico temporaneo rilascia solo ricette dematerializzate e, se così non avviene, il motivo è legato solo a temporanei problemi di connettività. Ha precisato, inoltre, che per il rilascio del certificato di malattia è sempre necessaria la visita ambulatoriale e, in caso di difficoltà nel trovare appuntamento in giornata è sempre possibile rivolgersi al servizio di continuità assistenziale attivo dalle 20, così come avviene con tutti i medici. II problema della difficoltà di accesso telefonico in alcune giornate al call center è noto ed è legato al progressivo incremento del numero di assistiti in carico agli Amt in rapporto alle risorse disponibili. Tuttavia si stanno già studiando delle soluzioni alternative volte a favorire una migliore consultabilità telefonica.

Ambulatorio temporaneo: gli accessi tramite telefono o mail

L’accesso all’ambulatorio avviene solo su appuntamento, chiamando il numero unico centralizzato dell’azienda sanitaria, lo 039/ 2369000, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 oppure scrivendo una mail a amt.carate@ats-brianza.it. Gli orari dell’ambulatorio sono disponibili sul sito di Ats Brianza. Quella dell’ambulatorio temporaneo è una soluzione adottata per risolvere il problema dei pazienti, che erano rimasti senza medico di base con il pensionamento, alla fine del 2022, del dottor Stefano Calderini e della dottoressa Carmen Motta.