Carate, brucia un appartamento: una famiglia trascorrerà la notte fuori casa

Fiamme alte e una densa colonna di fumo nero che si innalzava dalle finestre: è questa lo scena che si è mostrata agli occhi dei residenti di una casa di corte in strada vicinale dell’Immacolata, periferia sud di Carate Brianza, quando poco dopo le 16 di martedì 6 agosto hanno scoperto che in uno degli appartamenti era divampato un incendio accidentale. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma almeno per qualche notte gli inquilini dei locali, una famiglia di origini nordafricane di tre persone, dovrà passare la notte fuori casa. Tra le cause al vaglio: un corto circuito o il guasto di un elettrodomestico. L’edificio non è pericolante ma le fiamme hanno provocato danni nelle stanze con pareti annerite e mobili bruciati.

Carate, brucia un appartamento: in azione quattro squadre di vigili del fuoco

I vicini hanno chiamato i vigili del fuoco: sul posto sono arrivate quattro squadre: un’autopompa di Seregno e una di Desio, un carro soccorso di Desio e un’autoscala di Monza. Sul posto anche carabinieri della stazione di Carate Brianza che hanno lavorato un paio d’ore prima di domare le fiamme e ripristinare le condizioni di sicurezza. Rilievi e indagini in corso.