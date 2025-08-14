Cordoglio a Carate Brianza per la scomparsa del dottor Ferdinando Selvini, storico oculista, figura molto conosciuta e professionista stimato. Avrebbe compiuto 66 anni a ottobre. Era il figlio del segretario comunale ai tempi dell’allora sindaco Dante Oreste Orsenigo. Selvini si era laureato in medicina e chirurgia nel 1985, specializzandosi in oftalmologia nel 1989 all’Università statale di Milano. Negli anni aveva ricoperto anche il ruolo di direttore sanitario dell’Avis Carate Brianza Triuggio Tregasio, incarico svolto con dedizione per un paio d’anni, contribuendo alla promozione della salute e della donazione del sangue nella comunità. Aveva praticato l’atletica leggera per la società Daini.

Lutto: un professionista stimato ed all’avanguardia

Per oltre trent’anni si era dedicato con passione alla professione medica, distinguendosi per la sua competenza nella prevenzione, diagnosi e trattamento delle patologie oculari, anche grazie all’impiego delle più recenti tecnologie diagnostiche e chirurgiche. Aveva fondato il centro specialistico a San Bernardo, dove prima c’era la Conad, insieme ai due figli Simone e Francesca, entrambi odontoiatri. Oltre ai figli, lascia la moglie Vincenza, storica collaboratrice della farmacia Varisco di via Mascherpa. I funerali del dottor Ferdinando Selvini saranno celebrati lunedì 18 agosto, alle 15.30 nella chiesa prepositurale di Carate Brianza.