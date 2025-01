Carate Brianza, incidente in via della valle: a farne le spese è un palo della pubblica illuminazione

È stato un palo della pubblica illuminazione a riportare le conseguenze più serie causate da un incidente stradale verificatosi sabato 18 gennaio, poco dopo le 20, in via della valle a Carate Brianza. Qui il conducente di un’Audi Station Wagon ha perso il controllo della sua vettura mentre percorreva un tratto in curva, andando appunto a sbattere contro il già citato palo, che è stato inevitabilmente danneggiato.

Incidente: i vigili del fuoco hanno provveduto ad una prima messa in sicurezza

L’allarme ha portato sul posto il personale di un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Desio, che si è preso in carico gli occupanti del veicolo, ed i carabinieri, per i rilievi di prassi. Allertata anche l’azienda elettrica competente, per la riparazione del palo della pubblica illuminazione. In attesa delle maestranze di quest’ultima, sono stati i vigli del fuoco ad effettuare un iniziale intervento per la messa in sicurezza.