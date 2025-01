Carate Brianza, il centro anziani si trasferirà nella sua nuova sede in estate

Proseguono a buon ritmo i lavori per la costruzione della nuova sede del centro anziani a Carate Brianza. Come confermato dall’assessore ai Lavori pubblici Rosella Pozzi, per l’estate, salvo imprevisti, la struttura dovrebbe essere pronta. Dopo lo smaltimento del materiale rinvenuto con l’avvio del cantiere e ritenuto pericoloso, intervento inizialmente non previsto, dal mese di settembre i lavori sono ricominciati e non hanno più avuto intoppi. Sull’area dove sorgeva la sede del polo riabilitativo La Nostra Famiglia (l’edificio di proprietà comunale è stato demolito), dunque, nel giro di qualche mese troverà casa il Pierino Aliverti, che da via Nazario Sauro traslocherà nell’area compresa tra la via Fabio Filzi e via Enrico Riva. Si tratta di un’opera pubblica di rigenerazione urbana, a basso impatto energetico, che sarà strutturata con spazi polifunzionali adatti ad ospitare specifiche attività (corsi, laboratori, lettura…) e con una parte destinata a bar e cucina. Per ampliare la fruizione della struttura, una porzione della stessa sarà destinata anche ad altre associazioni.

Centro anziani: previsti due ingressi indipendenti da via Riva e via Filzi

Sull’area esterna è prevista la realizzazione di un ampio giardino ombreggiato per le attività ricreative durante la stagione estiva e due campi da bocce. Su via Filzi, con l’arretramento dell’attuale recinzione, saranno ricavati spazi per diciotto posti auto a servizio anche del centro, mentre su via Riva i parcheggi per i veicoli saranno complessivamente diciassette, oltre a quelli che, per legge, devono essere destinati ai diversamente abili. Due saranno gli accessi, entrambi indipendenti: uno su via Riva, l’altro su via Filzi. A eseguire i lavori è la Paladino Costruzioni, per un importo pari a circa a un milione e 300mila euro (in parte finanziato da bando regionale). Il nuovo centro anziani è stato, inoltre, disegnato anche nell’ottica di un impatto energetico ridotto al minimo, con elevate prestazioni per ridurre le dispersioni di calore e ottenere il massimo contenimento dei consumi in ossequio a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di efficienza energetica in edilizia.

Centro anziani: i progettisti hanno lavorato a titolo gratuito

L’intervento è stato suddiviso in tre lotti funzionali. Dopo la totale demolizione del precedente sito, la superficie è stata ridotta in funzione di avere spazi maggiori all’esterno durante le stagioni più calde. Si estende su un piano solo e saranno posizionati i pannelli fotovoltaici. Secondo, dunque, il cronoprogramma dell’amministrazione comunale, dopo due anni circa dalla posa della prima pietra, l’opera sarà conclusa. Nel mese di maggio del 2023, infatti, l’amministrazione comunale aveva organizzato una semplice cerimonia simbolica, alla presenza dei soci del centro anziani e di alcune autorità, per collocare il primo tassello sull’area. Il progetto architettonico porta la firma dell’architetto Stefano Fumagalli, la progettazione strutturale è dell’architetto Elio Ronzoni, professionisti caratesi che hanno progettato l’opera in modo gratuito.