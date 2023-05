Carate Brianza: auto si ribalta, paura per un 74enne

Auto si ribalta, paura per un 74enne caratese. Lo spettacolare sinistro stradale è successo poco dopo le 12 di venerdì 26 maggio, a Carate Brianza nella zona industriale lungo in via Rivera all’altezza del civico 42. Unico coinvolto un uomo di 74 anni residente in città che stava viaggiando alla guida di una Toyota RAV4 e per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto, ha perso il controllo del mezzo ed è finito su una vettura in sosta.

Carate Brianza: auto si ribalta, necessario l’intervento dei vigili del fuoco

L’auto si è ribaltata e per riuscire a soccorrere il caratese rimasto ferito è servito l’intervento dei vigili del fuoco. L’uomo, che in un primo momento versava in gravi condizioni, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto è intervenuta una gazzella dei carabinieri oltre ad un ambulanza e all’automedica che hanno soccorso l’uomo rimasto ferito. Sullo scontro sono in corso verifiche da parte dei militari della Sezione Radiomobile di Seregno che stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. I militari hanno richiesto ai sanitari anche l’accertamento etilometrico.