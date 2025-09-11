Carate Brianza: apre il nuovo PalaBcc, musica e sport per l’inaugurazione

Tutto pronto a Carate Brianza per l’inaugurazione del nuovo palazzetto dello sport, che porta il nome PalaBcc Carate e Treviglio grazie all’accordo di sponsorizzazione tra il Comune e la banca di credito cooperativo. La cerimonia è in programma domenica 14 settembre con inizio alle 15, in via Tommaso Grossi 12, e vedrà la partecipazione delle autorità locali, dei rappresentanti delle istituzioni scolastiche e sportive e della cittadinanza.

Carate Brianza: apre il nuovo PalaBcc, concerto di Dj Jad con Wladi, Rovazzi, Gemelli Diversi e Toscano

Dopo il tradizionale taglio del nastro e la benedizione della struttura, sono previsti gli interventi istituzionali e, a seguire, un concerto gratuito con artisti di rilievo nazionale, pensato in particolare per i giovani caratesi. L’inaugurazione si concluderà con un evento musicale che vedrà protagonisti DJ JAD con Wladi, Fabio Rovazzi, Gemelli Diversi e Sarah Toscano.

Carate Brianza: apre il nuovo PalaBcc, spazio pulifunzionale da 5 milioni di euro per 700 posti

Il nuovo impianto, del valore complessivo di circa 5 milioni di euro, è stato concepito come spazio polifunzionale a servizio delle società sportive, delle scuole e delle famiglie del territorio. Con una capienza di circa 700 posti, potrà ospitare attività agonistiche di pallavolo e basket, allenamenti, eventi scolastici e manifestazioni pubbliche.

Carate Brianza: apre il nuovo PalaBcc, la soddisfazione del sindaco

«L’inaugurazione del nuovo Palazzetto dello sport rappresenta per me e per l’amministrazione un momento di immensa soddisfazione perché è un traguardo di valore sociale e di sviluppo, oltre che sportivo, per la nostra città. Carate Brianza aveva bisogno di questa importante e significativa opera pubblica per la quale ci siamo impegnati incessantemente dal 2018 con un intenso e appassionato lavoro di squadra. Abbiamo sempre creduto in quello che all’inizio sembrava un sogno e che oggi è diventato una realtà preziosa per le associazioni, le società e le realtà sportive locali e non solo, per i giovani e per la promozione di iniziative di aggregazione sociale – ha commentato il sindaco Luca Veggian – Consegniamo con orgoglio alla città una struttura sportiva all’avanguardia e polivalente, che guarda al futuro affinché lo sport sia parte integrante della vita di tutti nostri concittadini. Ringraziamo la Bcc Carate Brianza e Treviglio, main sponsor del nuovo palazzetto, per la fattiva e sinergica collaborazione con l’amministrazione e per le innumerevoli iniziative ad impatto sociale a sostegno del territorio e della comunità».

Carate Brianza: apre il nuovo PalaBcc, il valore simbolico

Il presidente della Bcc Carate Brianza e Treviglio, Ruggero Redaelli, sottolinea il valore simbolico dell’opera: «Sarà molto più di un impianto sportivo: è il segno concreto e tangibile del legame che la nostra Banca ha con il suo territorio. Abbiamo scelto di sostenere questo progetto impegnandoci economicamente e non solo, rispondendo a un bisogno dei nostri territori. Da sempre, infatti, tra i valori della Bcc ci sono la mutualità e il supporto allo sviluppo sociale, culturale e sportivo delle comunità in cui operiamo. In questo caso, crediamo nel valore sociale dello sport e nella sua capacità di educare e aggregare le giovani generazioni. Sono certo che questo nuovo palazzetto diventerà patrimonio di tutta la comunità e delle associazioni sportive».