Carabinieri intorno alla stazione di Monza: hashish nascosto nei giardini, ragazzino con un coltello

Carabinieri in corso Milano, via Arosio e piazza Castello a Monza: controlli in tutta la zona intorno alla stazione ferroviaria mercoledì 5 luglio che hanno prodotto deferimenti in stato di libertà, contestazioni amministrative, controlli a veicoli e a una cinquantina di persone, oltre venti con precedenti di varia natura.

Carabinieri nella zona della stazione di Monza: 39 grammi di hashish nascosto e sequestrato a carico di ignoti

I militari hanno accertato diversi illeciti in materia di stupefacenti: un 23enne di origini nordafricane, con precedenti specifici, è stato trovato con 21 grammi di hashish e deferito in stato di libertà.Altri due soggetti con modiche quantità di hashish sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori.

Altro hashish, 39 grammi, è stato trovato nascosto nei giardini davanti alla Stazione e sequestrato a carico di ignoti.

Carabinieri nella zona della stazione di Monza: giovane di Limbiate con un coltello

Durante il pattugliamento, un giovanissimo di Limbiate è stato trovato in possesso di un coltello e deferito in stato di libertà per il reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere.