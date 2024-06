Attimi di paura alla stazione di Triuggio nella serata di sabato 1 giugno per l’aggressione a un capotreno sulla linea Monza-Lecco. È stato colpito con violenza al volto da un uomo che è stato poi fermato dai carabinieri intervenuti sul posto.

Capotreno aggredito, soccorsi e carabinieri alla stazione di Triuggio: medicato e portato all’ospedale di Carate Brianza

L’allarme è scattato intorno alle 21 nei pressi della stazione, l’ambulanza dei soccorritori è stata allertata in codice rosso. Fortunatamente per il capotreno la gravità dell’evento si è presto ridimensionata e, dopo essere stato medicato sul posto, è stato accompagnato in codice verde all’ospedale Carate Brianza.

Una cinquantina le persone a bordo del treno.