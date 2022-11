Cane vaga in Valassina a Briosco, camionista lo scorta e lo protegge dalle auto: tratto in salvo

Cuore d’oro di un autotrasportatore che ha “scortato” un cagnolino che vagava spaesato, a rischio di farsi investire, sulla superstrada Valassina, in direzione nord, all’altezza di Briosco. Ha ripreso la scena conuna videocamera installata sulla cabina del mezzo condividendo il video su Tik Tok dove in pochi minuti è diventato virale. Il camionista, lombardo, ha fatto da scudo rallentando la circolazione fino all’intervento della polizia stradale e del personale Anas, che hanno tratto in salvo l’animale.

Cane scortato dal camionista: il video Tik Tok diventa virale

Nel breve filmato si vede il cane all’altezza della stazione di servizio di Briosco e poi che attraversa la carreggiata, protetto dal mezzo pesante, posizionato al cemtro della carreggiata, trale due corsie di marcia. Tutto è bene quel che finisce bene: l’animale è infatti stato riaffidato ai proprietari, rintracciati grazie alla medaglietta applicata al collare.