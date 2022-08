Camparada: una messa in casa per i 101 anni di nonna Giulia

Sono 101 le candeline, che ha spento nei giorni scorsi la super nonnina camparadese Giulia Riva tra le donne più longeve del paese brianzolo.

Nata a Sirtori il 22 luglio 1921 e prima di tre sorelle, ha perso abbastanza presto i genitori e ha dovuto portare avanti la famiglia andando a lavorare in una ditta di tessitura alla stazione di Canonica-Macherio, dopo aver terminato la quarta elementare. Una donna di grande fede e instancabile lavoratrice si è sposata nel 1947 con Carlo Confalonieri (scomparso nel 2002) e proprio questo amore l’ha fatta trasferire a Camparada e ha visto nascere i due figli Pietro e Angelo. Riva ha raggiunto la meritata pensione nel 1981, quando già era nonna di Sara a cui poi negli anni ’80 si sono aggiunti Francesca, Angela e Carlo. La sua dinastia non si è fermata qui perché negli ultimi anni è diventata bisnonna di 6 pronipoti.

La sua famiglia ha giustamente celebrato i suoi 101 anni e per l’occasione ha invitato il parroco don Mauro Viganò della comunità pastorale Santa Maria a presiedere una messa proprio in casa sua in via Lario. Un momento sicuramente speciale per l’anziana signora lieta di vedere il sacerdote bussare alla sua porta.