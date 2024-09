Camparada manda il bollettino della Tari, ma del 2019: verifiche sui contribuenti

Mentre si avvicina la prima scadenza per l’acconto Tari 2024 (il 30 settembre), il Comune di Camparada ha inviato a diversi contribuenti anche un bollettino per la tassa rifiuti 2019. “Cinque anni fa Camparada era in unione con Lesmo e siccome facciamo fatica a reperire tutti i dati perché i due programmi utilizzati all’epoca e adesso per registrare i pagamenti non sono uguali stiamo facendo solo una verifica”ha detto il vicesindaco Tiziano Beretta. Per accertare l’avvenuto saldo della vecchia imposta basta inviare la quietanza del versamento all’indirizzo email tributi@comunecamparada.it.

Camparada manda il bollettino della Tari, un semplice controllo

“É un semplice controllo nulla di più – ha aggiunto la prima cittadina Maria Luisa Cogliati -, i camparadesi che hanno ricevuto l’avviso possono stare tranquilli se fatto tutto secondo le regole. Non c’è da preoccuparsi”. D’altronde Camparada Civica da quando ha cominciato il suo mandato sta cercando di sistemare alcune criticità in municipio, come ad esempio creare un efficace database con tutte le delibere del passato.

“Questo non sarà né il primo, né l’ultimo accertamento che faremo” ha concluso il sindaco