Camparada: la Cronoteca fa il sold-out con Il Volo delle Farfalle

“Il Volo delle Farfalle” portate in scena dalla Cronoteca Banca del Tempo di Lesmo in Comune a Camparada per dire no alla violenza sulle donne ha fatto il tutto esaurito in sala consiliare. Una lettura scenica interpretata con grande maestria sabato pomeriggio 25 novembre che ha raccolta tanti applausi.

Camparada: la Cronoteca in campo contro la violenza sulle donne

“La sala consiliare piena e un’ora di emozione intensa per dire basta alla violenza sulle donne – ha fatto sapere l’associazione – .Grazie al Comune di Camparada per averci invitato, alle socie che si sono impegnate in questo progetto teatrale e ai soci che hanno preparato il ricco aperitivo.

Questa è la banca del tempo”.