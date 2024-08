Camion si ribalta sull’A4, i vigili del fuoco estraggono il conducente dalle lamiere

Un camion si ribalta in autostrada e arriva l’elisoccorso. Lunedì mattina 12 agosto verso le 11.15 per cause ancora da accertare il mezzo pesante ha terminato la sua corsa ribaltandosi ed invadendo in parte la corsia opposta con la cabina sull’A4 all’altezza di Agrate.

Camion si ribalta sull’A4 e i soccorsi in massa con l’eliambulanza

Immediatamente sono scattati i soccorsi che si sono portati sul posto con alcune squadre del comando dei vigili del fuoco di Monza, l’ambulanza, la polizia stradale oltre chiaramente all’eliambulanza. In posto le squadre hanno estricato il ferito assieme al personale AREU e il 38enne alla guida del tir è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso del San Gerardo di Monza. C’è voluto diverso tempo per rimettere in sicurezza il tratto di autostrada e far tornare regolare la circolazione sulla Torino-Venezia con code lunghe anche tre chilometri. Resta ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro.