Camion perde il carico di tondini, A4 chiusa nel tratto urbano a Monza e code

Autostrada A4 temporaneamente chiusa venerdì 21 ottobre nel tratto monzese compreso tra Monza e il Bivio A4/Raccordo Tangenziale Est di Milano in direzione del capoluogo per un incidente avvenuto poco dopo le 11.30.

Camion perde il carico di tondini: soccorso l’autista, A4 chiusa

Coinvolto un camion che viaggiava in direzione Milano: si è intraversato occupando l’intera carreggiata e perdendo il carico, composto da tondini di ferro, che si è disperso anche sulla carreggiata opposta occupando parzialmente la quarta corsia. L’autista, 41 anni, è stato accompagnato in codice verde al Policlinico di Monza.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Camion perde il carico di tondini: code in entrambe le direzioni

Code fino a 4 chilometri in direzione Milano e necessità di chiudere l’entrata di Agrate Brianza fino alla rimozione del materiale dalla carreggiata. In direzione di Brescia ci sono 4 km di coda tra Cormano e il bivio con il Raccordo per la Tangenziale est di Milano anche per curiosi. Code a Cavenago provenendo da Milano per traffico anche sulla viabilità ordinaria.