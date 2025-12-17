Calcio Monza, Keita Balde testimonial per la Panini: “La mia figurina preferita? Ronaldinho”

Monza Cronaca

Il calciatore del Monza testimonial per la presentazione dell'album delle figurine Panini della Serie B
Keita Balde con la sua figurina gigante
È stato Keita Balde il testimonial d’eccezione per la presentazione dell’album delle figurine Panini della Serie B. Martedì 16 dicembre nel pomeriggio il giocatore del Monza di mister Paolo Bianco ha ricevuto la sua figurina gigante e ha ricordato i tempi quando anche lui, da ragazzino, le collezionava.

«La mia preferita – ha detto – è sempre stata quella di Ronaldinho, ma era anche difficile da trovare. Non sapete quanti soldi ho speso. Ora sarà mio figlio a cercare la mia figurina ed è sempre una grande emozione». Anche per lui che è uno dei grandi protagonisti del Monza che vuole subito tornare in Serie A. «È l’obiettivo ed è chiaro per tutti».

