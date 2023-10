Calcio: incontro con gli arbitri di serie A e B al Centro Var di Lissone

Dopo gli allenatori, è toccato ai direttori di gara. I video match officials in organico alla Can (Commissione Arbitri Nazionale) si sono infatti riuniti al Centro Var di Lissone per il raduno tecnico mensile. Un incontro organizzato per analizzare gli interventi avvenuti nelle ultime giornate dei campionati di serie A e B. Il responsabile della Commissione, Gianluca Rocchi, ed il componente Andrea Gervasoni hanno esaminato i filmati con particolare riferimento ai tre princìpi cardine che caratterizzano il ruolo di VMO (Video Match Official) ovvero precisione tecnica, velocità e comunicazione.

“Lavoriamo sulla comunicazione, che deve essere ferma, sicura ed efficace, per trasferire certezze all’arbitro sul terreno di gioco” ha detto Rocchi. Un ulteriore sviluppo riguarderà progetti legati all’aspetto mentale e al lavoro sotto stress. “Per giungere in sala Var alle decisioni corrette gestendo la pressione esterna” ha spiegato Gervasoni.

Presente al raduno anche il responsabile del Settore tecnico arbitrale Matteo Trefoloni. Un lavoro specifico per un ruolo che ormai fa parte dell’arbitraggio moderno, tanto da prevedere incontri dedicati che vengono organizzati in parallelo con quelli degli arbitri.