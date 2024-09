Calcio, Amici del Monza a sostegno dell’Aism: 1000 euro per la ricerca sulla sclerosi multipla

L’organizzazione “Amici del Monza” accanto ad AISM per combattere la sclerosi multipla: il 21 settembre, nell’ambito del laboratorio esperienziale “Senti come mi sento” alla biblioteca di Monza Cederna, gli Amici del Monza hanno realizzato la loro decima iniziativa di beneficenza, questa volta a favore di Aism Milano. L’evento ha visto la partecipazione dell’assessore allo sport Viviana Guidetti del Comune di Monza. La collaborazione con Aism Milano è iniziata a novembre 2022 quando Amici del Monza organizzò la presentazione del libro di Michele Grilli “Un capitano, c’è solo un capitano”. Gli Amici del Monza sono costantemente impegnati in attività benefiche e realizzano spesso iniziative di solidarietà e di sensibilizzazione di temi delicati come la sclerosi multipla.

Amici del Monza donazione AISM: l’evento a Cederna

Calcio, Amici del Monza a sostegno dell’Aism: un appuntamento solidale in via Italia

Il 5 e 6 ottobre, Aism Milano sarà presente in via Italia a Monza con un gazebo per sensibilizzare e raccogliere fondi a sostegno della ricerca sulla sclerosi multipla: evento che simboleggia un’opportunità per tutti i cittadini di Monza e territori limitrofi per dare il proprio contributo a una causa importante, aiutando la ricerca scientifica e supportando le persone colpite da questa malattia. Gli Amici del Monza invitano tutti a partecipare e a fare la loro parte, dimostrando che anche un piccolo gesto di solidarietà può fare la differenza nella vita di molte persone, nella speranza che un giorno si possa trovare la cura definitiva a questa ostica malattia.

Calcio, Amici del Monza a sostegno dell’Aism: la definizione di sclerosi multipla

Aism, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, è l’unica organizzazione in Italia che si occupa in modo strutturato e organico di tutti gli aspetti legati alla sclerosi multipla (SM), attraverso una prospettiva d’insieme che abbraccia il tema dei diritti delle persone con SM, i servizi sanitari e socio-sanitari, la promozione, l’indirizzo e il finanziamento della ricerca scientifica.

La SM (acronimo di Sclerosi Multipla) è una malattia tra le più comuni e più gravi del sistema nervoso centrale: è cronica, imprevedibile e progressivamente invalidante. Colpisce in numero maggiore le donne, in un rapporto di 2 a 1 rispetto agli uomini, ed esordisce per lo più tra i 20 e i 40 anni. I sintomi e il decorso della malattia variano da persona a persona. In Italia c’è una nuova diagnosi di SM ogni tre ore.