Cade con la bicicletta nel Parco Groane, soccorso con un mezzo fuoristrada dei vigili del fuoco di Monza

Caduto accidentalmente mentre percorreva il parco delle Groane in sella alla sua bicicletta, un ciclista è stato soccorso venerdì 5 luglio attorno alle 18.30 dai vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza, a Lazzate. L’intervento è avvenuto in una zona non accessibile ai mezzi di soccorso.

Cade in bicicletta nel Parco Groane: squadra Saf sul posto

Dal Comando di Monza è partita una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) su mezzo fuoristrada, con attrezzature idonee al recupero dell’infortunato. Sul posto anche il polisoccorso da Lazzate. Il ciclista fortunatamente non ha subito gravi conseguenze ed è stato assistito in codice verde dal personale AREU.