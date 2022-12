Brugherio: stop ai banchetti in piazza e il centrodestra si imbavaglierà per protesta

Protesteranno a Brugherio con la bocca tappata per denunciare quello che considerano un tentativo di imbavagliare la politica: domenica 4 dicembre, alle 10 in piazza Roma, i rappresentanti del centrodestra contesteranno in modo plateale la decisione della giunta che ha proibito ai movimenti politici di fare propaganda durante le manifestazioni organizzate dal Comune. Per tutto il periodo natalizio i partiti non potranno, di fatto, varcare la piazza centrale della città dato che fino all’8 gennaio ospiterà il villaggio di Natale, la pista di pattinaggio e i mercatini. Il divieto, che è esteso alle associazioni di volontariato che intendano promuovere «attività non attinenti» alle iniziative promosse dall’ente, ha provocato una levata di scudi da parte delle opposizioni. Il bando, precisa la delibera votata dall’amministrazione, rimarrà in vigore anche durante la campagna elettorale a meno che la Prefettura, a cui la giunta ha chiesto un parere, non imponga una marcia indietro.

Brugherio: stop ai banchetti in piazza e la protesta del centrodestra

«Vogliono mettere il bavaglio alla politica – tuona il leghista Maurizio Ronchi – questa è una follia. Ci vietano di organizzare i nostri eventi nei luoghi in cui c’è la gente. Ci rivolgeremo al difensore civico regionale». Con questo atto, aggiunge, il Comune potrebbe tenere lontani i partiti dai luoghi più frequentati anche nelle settimane che precederanno le amministrative di primavera. «Non si è mai vista una cosa del genere – commenta Mariele Benzi di Bpe – è un atto di una gravità inaudita. Da mesi facciamo banchetti in vista della stesura del programma partecipato e nessuno si è mai lamentato. Domenica a San Damiano abbiamo ottenuto un grande successo: probabilmente diamo fastidio all’amministrazione. Oggi avremmo dovuto essere in piazza Roma ma, a questo punto, non potremo nemmeno volantinare: spero si indigni anche il centrosinistra». «Chiederemo la convocazione di un consiglio comunale straordinario – afferma Michele Bulzomì di Forza Italia – qui non c’è più democrazia».

Brugherio: stop ai banchetti in piazza e la replica del sindaco Marco Troiano

«Non ci sembra opportuno – replica il sindaco Marco Troiano – che i partiti promuovano le loro iniziative mentre si svolgono gli eventi legati al Natale: in passato alcune persone si sono lamentate per queste sovrapposizioni. Non potranno andare in piazza Roma ma hanno a disposizione tutto il resto della città: piazza Cesare Battisti, lo spazio di fronte al municipio, il Parco Miglio». L’atto di indirizzo penalizza anche le associazioni di volontariato che ogni dicembre propongono i mercatini per autofinanziarsi: «Per questioni di sicurezza – prosegue il sindaco – il Villaggio di Natale potrà ospitare solo quattro banchetti».