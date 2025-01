Brugherio: scritta contro i carabinieri e per Ramy Elgaml, cancellata a San Damiano

È stata coperta lunedì mattina la scritta ingiuriosa nei confronti dei Carabinieri che nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 gennaio è comparsa su un muro che delimita il parcheggio di viale Sant’Anna a Brugherio, nella frazione di San Damiano.

Brugherio: scritta contro i carabinieri e per Ramy, comparsa nel weekend e cancellata lunedì mattina

Il messaggio, tracciato con la vernice rossa a pochi metri dall’ingresso della scuola media De Filippo, fa riferimento alla morte di Ramy Elgaml, il diciannovenne milanese di origine egiziana deceduto il 24 novembre per la caduta dal ciclomotore guidato da un amico durante un lungo inseguimento notturno in cui cercavano di seminare una pattuglia dell’Arma: il video della tragedia, diffuso pochi giorni fa, ha riacceso le proteste in diverse città. Proprio sabato a Roma e Bologna, nonostante i numerosi appelli del papà di Ramy a evitare ogni violenza, i cortei sono sfociati in scontri con le forze dell’ordine.

La Polizia locale brugherese analizzerà le immagini delle telecamere posizionate nelle vicinanze della scuola e del parcheggio alla ricerca di particolari che possano consentire di individuare gli autori del gesto. «Noi saremo sempre con le nostre forze dell’ordine che lavorano e si sacrificano con abnegazione per difendere e tutelare la comunità» ha commentato sabato la vicesindaca Mariele Benzi.