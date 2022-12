Brugherio: il caro energia fa spegnere il riscaldamento nelle chiese

Il riscaldamento rimarrà spento per tutto l’inverno nelle chiese di Brugherio e l’illuminazione sarà ridotta al minimo in tutte le strutture parrocchiali, da quelle degli oratori agli impianti sportivi del Cgb: la comunità pastorale Epifania del Signore prova in questo modo a contrarre i consumi energetici per far fronte ai rincari delle bollette.

Brugherio: il caro energia e la decisione del parroco

«Nella nostra diocesi – afferma il parroco don Alberto Capra – tante parrocchie hanno già adottato provvedimenti simili: non stiamo facendo nulla di originale né scoprendo l’acqua calda. Durante gli allenamenti sui campi da calcio verrà accesa solo una parte dei fari e le luci del cinema San Giuseppe verranno spente di notte: in un periodo simile è questione di buon senso». I fedeli troveranno le chiese fredde anche durante le messe: «Ci auguriamo – aggiunge il sacerdote – che questo non provochi un calo sensibile delle presenze». Tra i più assidui partecipanti alle funzioni, è pronto a scommettere, ci saranno gli anziani: finora, comunque, nessuno si è lamentato della comunicazione data durante le celebrazioni perché, nota don Alberto, tutti comprendono la situazione complicata in quanto i rincari colpiscono duramente anche le famiglie e le imprese. I conti più salati arriveranno nei prossimi mesi e, se gli importi dovessero essere astronomici, la comunità pastorale potrebbe appellarsi alla generosità dei brugheresi.