Brugherio, cade da una parete d’arrampicata: grave un 26enne trasportato in elisoccorso

Grave incidente alla palestra Big Walls di Brugherio, sita in viale Lombardia 51, struttura dedicata agli appassionati di arrampicata sportiva. Intorno alle 15 di mercoledì 6 luglio, W.H.Y ventiseienne di nazionalità cinese, è precipitato cadendo rovinosamente al suolo mentre era intento ad allenarsi in parete.

Brugherio: grave caduta e l’intervento dell’eliambulanza

Il ragazzo veniva trasportato in ospedale San Gerardo a Monza in codice rosso attraverso l’elisoccorso, al momento non è dato sapere a quale altezza si trovasse dal suolo prima dell’impatto. Molti gli aspetti che restano da chiarire, secondo quanto riferito dal comandante della polizia locale Silverio Pavesi,infatti, il ragazzo era imbragato ed assicurato alla corda di salvataggio, quest’ultima sostenuta dall’amico A.L.Q., venticinquenne di nazionalità canadese.

Brugherio: grave caduta e il sequestro delle immagini

Il pm intervenuto sul luogo dell’incidente ha disposto il sequestro delle immagini della videosorveglianza interna, dell’imbragatura, delle corde nonché del moschettone. Sono stati inoltre acquisite le iscrizioni dei ragazzi, e le date degli accessi alla struttura avvenuti nei giorni precedenti. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici ATS.