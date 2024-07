Brugherio: beccato dalle telecamere mentre scarica rifiuti, una denuncia

Lavora in una «nota ditta che opera in campo ecologico» eppure sembra che non si sia fatto troppi scrupoli ad abbandonare alcuni sacchi di rifiuti lungo viale Lombardia dopo averli scaricati dalla propria auto: la vicenda quasi paradossale è stata scoperta dalla Polizia locale di Brugherio che, grazie alla segnalazione di un cittadino, scandagliando le riprese delle telecamere ha individuato l’uomo che è stato convocato al comando di via Quarto dove ha ammesso i fatti. È stato, quindi, denunciato e rischia, tra l’altro, una ammenda da 300 a 3.000 euro.

Brugherio: 2000 euro di multa per noleggio irregolare di auto con targa estera

Ha, invece, rimediato una multa da 2.000 euro l’uomo, residente in Italia, che ha noleggiato da una società milanese una vettura Toyota Corolla con targa della Repubblica Slovacca e che alcuni giorni fa ha attirato l’attenzione dei vigili perché ha parcheggiato in modo irregolare sul marciapiede di piazza Donne della Resistenza. L’automobilista si è avvicinato alla macchina mentre gli agenti stavano effettuando la procedura per rimuoverla: dalle verifiche che hanno condotto è emerso che la targa risultava essere stata radiata o sostituita da un’altra straniera a febbraio: i titolari della società non sono, però, stati in grado di fornire i documenti relativi alle modifiche.

Sono, quindi, scattati i provvedimenti per la violazione delle norme sulla registrazione e la circolazione dei veicoli con targhe straniere a carico sia dei responsabili dell’agenzia sia del conducente che dovranno pagare sanzioni per un importo complessivo di 2.000 euro mentre la Toyota Corolla dovrà rimanere ferma per tre mesi.

Il fenomeno dei noleggi irregolari di automobili con targa estera eseguiti da residenti in Italia, afferma il comandante della Polizia Locale Silverio Pavesi, appare in incremento per eludere le sanzioni.