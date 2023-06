Brugherio: addio a Costante Scotti, morto sul Cammino di Santiago

“Ha posato lo zaino a terra mentre stava percorrendo il Cammino di Santiago“: con queste parole il gruppo Alpini di Brugherio ha comunicato sulla sua pagina Facebook la scomparsa di Costante Scotti, avvenuta domenica 4 giugno.

Brugherio: addio a Costante Scotti, tra i fondatori del gruppo Alpini

Scotti, pensionato, era molto conosciuto in città: nel 2011 è stato tra i fondatori del locale gruppo Alpini ed era impegnato nella parrocchia San Bartolomeo. Grazie alla sua abilità manuale collaborava alla realizzazione del presepe e all’allestimento delle mostre, comprese quelle promosse dall’associazione Kairos. Grande amante del canto ha fatto parte del coro San Bartolomeo, del Fiocco Rosso di Monza e del coro Ana Lo Chalet di Arcore con cui ha tenuto gli ultimi due concerti il 13 maggio a Udine in occasione dell’adunata nazionale degli Alpini: oggi la formazione lo ricorda sui social come «un brav’uomo, un saggio, una persona davvero speciale … che avremmo sempre voluto avere accanto a noi».

Costante Scotti, che un anno fa ha perso la moglie Angela, lascia i figli Guido e Clara.