Briosco, doppio incidente sulla Statale 36 in direzione nord: feriti e code

Doppio incidente e traffico bloccato nella serata di lunedì 23 dicembre, dopo le 18 lungo la Statale 36 Valassina in direzione Nord, all’altezza di Briosco. Secondo quanto è stato possibile ricostruire il primo scontro è avvenuto in corsia di sorpasso, senza feriti.

Doppio incidente sulla Statale 36 all’altezza di Briosco, tre persone soccorse

Come conseguenza si è formata una coda di veicoli e due auto sono entrate in collisione: in questo caso risultano tre persone coinvolte tra le quali un bambino di 9 anni soccorse in codice verde. Sul posto una ambulanza da Lurago d’Erba e una vettura infermieristica da Molteno. Su entrambi i sinistri è intervenuta la Polizia stradale insieme a personale Anas.