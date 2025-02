Briosco: aggredita ancora dall’ex dopo il rifiuto dell’invito a cena, un arresto

All’ultima aggressione da parte di un uomo con cui aveva avuto una relazione, è riuscita a dare l’allarme ai carabinieri che l’hanno soccorsa in stato d’agitazione e ferita al volto e una gamba. È successo a Briosco una settimana fa, i militari ne hanno dato notizia nel fine settimana dopo l’arresto dell’uomo, 27 anni, per rapina, maltrattamenti, lesioni personali nei confronti dell’ex compagna e per violenza e minaccia a pubblico ufficiale. A protezione della donna è scattato il protocollo “codice rosso”.

Briosco: aggredita ancora dall’ex dopo il rifiuto dell’invito a cena, la chiamata ai carabinieri

La vittima aveva chiamato il 112 quando, mentre stava camminando per strada, era stata raggiunta dall’uomo che l’aveva aggredita afferrandola per i capelli e trascinandola per terra, per poi colpirla violentemente al corpo. E anche a un braccio quando ha preso il telefono per chiedere aiuto. Il motivo: il rifiuto a un invito a cena. I due avevano avuto una relazione di circa un anno, ma la ragazza non aveva intenzione di riprenderla.

Dopo essersi allontanato, l’aggressore era tornato dalla ragazza – nel frattempo raggiunta dai carabinieri – continuando a minacciare lei e anche i militari.

L’uomo è stato arrestato e trasferito nella Casa Circondariale di Monza.